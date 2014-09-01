Расмуссен: Україна отримає підтримку на саміті НАТО
На саміті НАТО в Уельсі президент України Петро Порошенко отримає "чітку підтримку його держави, яка зіштовхнулася із російською агресією".
Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає радіо "Свобода". Він наголосив, що країни Північноатлантичного союзу на зустрічі з Петром Порошенком "обговорять пріоритети реформування збройних сил та ухвалять конкретні кроки для допомоги Україні".
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Одним із таких кроків є створені союзом НАТО 4 трастові фонди, наповнення яких допоможе розвинути за стандартами Північноатлантичного альянсу різні сторони оборонної системи України. Йдеться про логістику, командування й контроль, кібербезпеку та соціальну допомогу військовим. Низка країн-членів НАТО вже підтвердила готовність робити свої внески до цих фондів.
Нагадаємо, 4-5 вересня в Уельсі відбудеться саміт НАТО, присвячений головно посиленню колективної безпеки Північноатлантичного альянсу на тлі агресії Росії проти України. Взяти участь у саміті запросили і президента України Петра Порошенка.