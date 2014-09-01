Расмуссен: Україна отримає підтримку на саміті НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає радіо "Свобода". Він наголосив, що країни Північноатлантичного союзу на зустрічі з Петром Порошенком "обговорять пріоритети реформування збройних сил та ухвалять конкретні кроки для допомоги Україні".

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Одним із таких кроків є створені союзом НАТО 4 трастові фонди, наповнення яких допоможе розвинути за стандартами Північноатлантичного альянсу різні сторони оборонної системи України. Йдеться про логістику, командування й контроль, кібербезпеку та соціальну допомогу військовим. Низка країн-членів НАТО вже підтвердила готовність робити свої внески до цих фондів.

Нагадаємо, 4-5 вересня в Уельсі відбудеться саміт НАТО, присвячений головно посиленню колективної безпеки Північноатлантичного альянсу на тлі агресії Росії проти України. Взяти участь у саміті запросили і президента України Петра Порошенка.