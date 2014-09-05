ЗМІ: Порошенко оприлюднив 14 пунктів свого мирного плану

18:21, 05 вересня 2014
Політика
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На саміті НАТО Президент України Петро Порошенко розказав про свій план миру.

УНІАН

Президент гарантував суверенітет України, пообіцяв, що на Донбасі будуть говорити російською мовою, а також аміністію.

Про це пише Еспресо.TV.

Читайте такожУ НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на ДонбасіМирний план Порошенка має 14 пунктів, в яких зазначено наступне: 

1. Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не вчинив тяжких злочинів. 

3. Звільнення заручників. 

4. Створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні. Відведення незаконних збройних формувань. 

5. Гарантований коридор для виходу російських і українських найманців. 

6. Роззброєння. 

7. Створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання. 

8. Звільнення незаконно утримуваних адміністративних будівель в Донецькій і Луганській областях. 

9. Поновлення діяльності місцевих органів влади. 

10. Поновлення центрального теле-і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях. 

11. Децентралізація влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови - проект змін до Конституції). 

12. Узгодження губернаторів до виборів з представниками Донбасу (за умови погодження єдиної кандидатури, при розбіжностях - рішення приймає Президент). 

13. Дострокові місцеві та парламентські вибори. 

14 Програма створення робочих місць в регіоні.

Читайте такожМеркель висловила "повну підтримку" мирних ініціатив ПорошенкаЯк відомо, сьогодні, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи у Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Президент України віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18:00.

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