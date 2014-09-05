ЗМІ: Порошенко оприлюднив 14 пунктів свого мирного плану
На саміті НАТО Президент України Петро Порошенко розказав про свій план миру.
Президент гарантував суверенітет України, пообіцяв, що на Донбасі будуть говорити російською мовою, а також аміністію.
Про це пише Еспресо.TV.
Читайте такожУ НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на ДонбасіМирний план Порошенка має 14 пунктів, в яких зазначено наступне:
1. Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів.
2. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не вчинив тяжких злочинів.
3. Звільнення заручників.
4. Створення 10 км буферної зони на українсько-російському державному кордоні. Відведення незаконних збройних формувань.
5. Гарантований коридор для виходу російських і українських найманців.
6. Роззброєння.
7. Створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання.
8. Звільнення незаконно утримуваних адміністративних будівель в Донецькій і Луганській областях.
9. Поновлення діяльності місцевих органів влади.
10. Поновлення центрального теле-і радіомовлення у Донецькій і Луганській областях.
11. Децентралізація влади (шляхом обрання виконкомів, захист російської мови - проект змін до Конституції).
12. Узгодження губернаторів до виборів з представниками Донбасу (за умови погодження єдиної кандидатури, при розбіжностях - рішення приймає Президент).
13. Дострокові місцеві та парламентські вибори.
14 Програма створення робочих місць в регіоні.
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