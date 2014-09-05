Порошенко заявив, що мінське перемир'я базується на його мирному плані

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Порошенко зробив у Ньюпорті, коментуючи результати засідання тристоронньої контактної групи у Мінську та домовленість при припинення вогню.

Читайте такожЗМІ: Порошенко оприлюднив 14 пунктів свого мирного плану«Як вам відомо, у Мінську на тристоронній контактній групі було підписано протокол щодо імплементації мого мирного плану. У цьому протоколі зазначені конкретні практичні кроки, які започаткують мир та стабільність у Донецькому та Луганському регіоні з повагою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Зараз це – ключові питання, основа для пошуку мирного рішення кризи», - сказав президент.

За словами Порошенка, важливо, щоб припинення вогню тривало довго і за цей час продовжувався політичний діалог, «який зможе принести мир та стабільність на Донбас».

Читайте такожУ НАТО підтримали домовленість про припинення вогню на Донбасі«Також є дорожня карта з конкретними датами, коли буде виконаний кожний з 12 пунктів, які зазначені в протоколі», - додав він.

Президент ще раз підкреслив, що цей процес базується на його мирному плані, на «територіальній цілісності, суверенітеті та незалежності моєї країни».

Як відомо, сьогодні, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Президент України віддав наказ начальникові Генштабу ЗСУ припинити вогонь в зоні АТО, починаючи з 18:00.