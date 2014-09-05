Кемерон: нові санкції проти Росії будуть, але потім їх можуть скасувати
Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон наголошує, що ЄС може скасувати санкції проти Росії у разі реалізації мирного плану із врегулювання кризи на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Кемерон прокоментував повідомлення про досягнення домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.
«Ми маємо бути чіткими, що санкції, які ми узгодили минулої суботи у Брюсселі, будуть запроваджені, але якщо припинення вогню і повноцінний мирний план будуть виконані, тоді, звичайно, було б правильно подивитися і поглянути, як ці санкції могли б бути потенційно відкликані», - сказав Кемерон.
Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії не погодився з тим, що ЄС та США слабо реагували на агресію Росії проти України.
Читайте такожМЗС Британії: нові санкції проти РФ можуть скасувати в разі припинення вогню«Зрештою, Росія потребує Європи та Америки більше, ніж Америка та Європа потребують Росії», - наголосив Кемерон.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Президент України Петро Порошенко віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь у зоні АТО, починаючи з 18.00.