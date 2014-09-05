Київ обговорить обмін полоненими з "ДНР" і "ЛНР" на інтернет-конференції 8 вересня - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на джерело, наближене до засідання Тристоронньої контактної групи по Україні в Мінську.

"Я думаю, що на цих переговорах будуть ухвалені конкретні рішення, що стосуються проблеми військовополонених", - сказав співрозмовник.

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов за підсумками зустрічі повідомив, що одним із головних питань, які обговорювалися на засіданні контактної групи, стало "звільнення затриманих київських військових", як йдеться у домовленостях, "всіх на всіх". "Обговорюватимуться списки", - сказав він.

Читайте такожПорошенко заявив, що мінське перемир'я базується на його мирному планіУ свою чергу, екс-президент України Леонід Кучма заявив, що у нього немає сумнівів з питання обміну затриманими.

"Це сигнал. Позитивний знак. Є обопільне бажання це виконати. Головне, що підписані документи і є гарантії, що ми працюватимемо з їх реалізації. Найголовніше, повинна бути політична воля, і про що ми домовилися було виконано", - сказав він.

За словами Кучми, 8 вересня буде створена робоча група, завдання якої довести мінські домовленості до конкретного завершення.

"Ми сьогодні обмінялися списками заручників", - додав Кучма.

Наголошується, що в ході інтернет-конференції 8 вересня планується також порушити питання про створення гуманітарних коридорів і пунктів концентрації гуманітарної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, щов Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Документ був підписаний на зустрічі тристоронньої контактної групи. ОБСЄ в Мінську представляє Хайді Тальявіні, Україну - екс-президент Кучма, Росію - Зурабов. Від терористів приїхав самопроголошений "прем'єр-міністр" так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Пізніше Порошенко віддав наказ начальнику Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.