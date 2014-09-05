Порошенко обіцяє розглянути особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Ньюпорті, коментуючи результати засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську та домовленість при припинення вогню.

"Ми готові зробити значні кроки, включаючи децентралізацію влади, особливо окремих частин Донецьку та Луганську щодо економічної свободи, гарантувати права на використання будь-якої мови на цій території та захист культурних традицій", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, у Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі учасники переговорів домовились про негайне припинення вогню, а також про обмін полоненими.