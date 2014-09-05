Сили АТО припинили вогонь - РНБО
19:17, 05 вересня 2014Політика
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Всі сили АТО з 18.00 припинили вогонь на сході України.
Лисенко повідомив про припинення вогню / Фото УНІАН
Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко в п'ятницю ввечері, передає Українська правда.
"З 18.00 всі військові підрозділи українських силових відомств, які беруть участь в антитерористичній операції, припинили вогонь на виконання наказу президента України", - сказав він.
Читайте такожПорошенко заявив, що поділяє відповідальність за режим перемир'я з ПутінимЩодо обміну полонених Лисенко сказав: "Ми готові найближчим часом почати процес обміну заручниками. І враховуючи, що ця технічна процедура має якийсь час для організації процесу, то, швидше за все, це відбуватиметься вже від завтрашнього дня".
Раніше схожу заяву зробив президент України Петро Порошенко.
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