Вночі сили АТО завдали удару по табору бойовиків під Веселим. Йдуть бої в районі Дебальцевого - Тимчук

Найбільш складна ситуація в зоні АТО складається на півночі Луганської області (Станиця Луганська), у районі Донецька та Дебальцевого, й на півдні Донецької області (Новоазовськ-Маріуполь).

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, зараз ідуть бої в районі Дебальцевого.

Він зазначає, що російсько-терористичні війська продовжують активні наступальні дії в Луганській області.

Читайте такожБійцям АТО довелося залишити Дебальцеве: місто оточують військові РФ з важкою артилерією

"Одночасне проведення розвідки боєм в районі н.п.Маріуполь свідчить про те, що супротивник намагається виявити позиції українських військ у цьому районі для забезпечення своїх подальших наступальних дій", - додає він.

За словами Тимчука, минулої ночі українські війська завдали удару по базовому табору противника в районі Веселого. В результаті було знищено три 122-мм гаубиці Д-30 і жива сила противника.

Читайте такожРосійські найманці стягують до Маріуполя "Гради" та "Урагани" - штаб АТО

Також бойовики обстріляли позиції та блокпости сил АТО в районах Станиці Луганської, Луганського, Никишино, Стукалової Балки.

"З території Росії здійснено обстріл позицій українських військ в районі н.п.Макарово (РСЗВ БМ-21 «Град») і н.п.Нижній Мінченок (РСЗВ БМ-30 «Смерч»)", - додає Тимчук.