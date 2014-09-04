Батальйону "Київська Русь" наказали виходити з оточення - прес-служба радника Президента
15:37, 04 вересня 2014Політика
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Батальйону "Київська Русь" отримав наказ виходити з оточення біля Дебальцевого.
REUTERS
Про це написала у соцмережі Лариса Сарган, керівник прес-служби радника Президента та голови "Блоку Петра Порошенко" Юрія Луценко. Читайте такожБатальйон "Київська Русь" перебуває в оточенні військ РФ - прес-служба радника Президента
"Хлопцям із батальйону "Київська Русь" надійшов наказ відступати! Молімося за них!", - написала вона.
Нагадаемо, сьогодні вранці Сарган повідомила, що батальйон "Київська Русь" потрапив в оточення. Командир батальйону не мав наказу від командування тому не виводив бійців з оточення. Читайте такожБійцям АТО довелося залишити Дебальцеве: місто оточують військові РФ з важкою артилерією
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