Порошенко їде в Маріуполь
10:54, 08 вересня 2014Політика
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Сьогодні президент України Петро Порошенко відвідає із робочою поїздкою Донецьку область.
REUTERS
Очікується, що Порошенко побуває на промислових підприємствах та об'єктах транспортної інфраструктури Маріуполя.
Про це повідомляє сайт управління інформаційної політики та з питань преси Донецької обласної державної адміністрації.
Радник губернатора Донецької області Костянтин Батозський раніше сьогодні заявив, що наступ російських військ на Маріуполь триває.
"Зараз у Маріуполі все спокійно. А вночі був наступ по 3 напрямкам. З танками, БТРами, піхотою. Перемир'я таке перемир'я. Завтра новий етап мінських переговорів", - написав він.
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