Одна з країн ЄС не хотіла голосувати за санкції проти РФ, але проблема вирішилась

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" повідомив директор представництва Financial Times в Брюсселі Петер Шпігель. За його словами, було скликано термінове засідання послів країн ЄС, передає "ЄвроПравда".

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I'm told one country is holding out on #EU's #Russia sanctions, hence an emergency meeting of ambassadors just called. - Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 8 вересня 2014

Раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна висловить свій протест проти санкцій відносно Росії на саміті ЄС.

У той же час, як відзначає Петер Шпігель, проти санкцій виступив не Кіпр, не Угорщина і не Словаччина. Зате ця країна, за його словами, має "коаліційні проблеми" і "не виступає проти санкцій як таких".

Проте, через деякий час Петер Шпігель з Брюсселя написав про те, що проблему вдалося подолати. В даний час остання країна виконує технічні процедури для передачі голосу "за".

Як виявилося, країною яка заперечувала проти додаткових санкцій була Фінляндія. Фінські представники на засіданні наполягали на тому, щоб санкції могли бути призупинені, якщо угода про припинення вогню на Донбасі буде мати стійкий характер.

The #Finland objection to #EU sanctions on #Russia is not on substance, but rather clarifying they can be suspended if ceasefire takes hold — Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 8 сентября 2014

Як повідомляв УНІАН, санкції ЄС проти Росії доповнять ті, які були прийняті 31 липня, і стосуватимуться ринків капіталу, сфери оборони, товарів подвійного призначення і чутливих технологій.