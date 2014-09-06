Ромпей і Баррозу розказали про нові санкції проти Росії

Про це йдеться у спільному листі президента Європейської Ради Германа Ван Ромпея та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу щодо обмежувальних заходів проти Росії, повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

«Ми хочемо повідомити вас про нові вжиті заходи по імплементації висновків спеціальної Європейської Ради від 30 серпня, в якій Європейська Рада доручила Європейській комісії терміново здійснити підготовчу роботу, разом із Європейською службою зовнішньої дії, та протягом тижня надати пропозиції для розгляду з ціллю посилення обмежувальних заходів ЄС у зв’язку з діями Росії, що дестабілізують східну Україну», - зазначається у листі.

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3 вересня, відповідно до доручення Європейської Ради, Єврокомісія і Європейська служба зовнішньої дії представила COREPER (Комітету постійних представників) ряд посилених заходів, пов’язаних з доступом до ринку капіталів, обороною, товарами подвійного призначення та чутливими технологіями. Окрім цього, було презентовано новий список осіб, що включає нове «керівництво» на Донбасі, «уряд Криму», а також росіян, що приймають рішення, та олігархів, наголошують Ромпей та Баррозу.

«Вибір та оцінка розглянутих варіантів для другого раунду економічних санкцій проводились згідно з тими ж критеріями (ефективність, витрати/переваги, баланс між секторами і державами-членами, міжнародна координація, зворотність/розширюваність, правова захищеність/легкість запровадження), що спрямовували роботу над попереднім пакетом обмежувальних заходів. Погоджений у липні пакет заходів був сформований з можливістю його збільшення в разі необхідності відповідно до можливих градацій дій у чотирьох областях: ринок капіталу, оборона, товари подвійного призначення і чутливі технології. Запропонований новий пакет обмежувальних заходів був схвалений на рівні COREPER. Він надасть Євросоюзу ефективний інструмент, що дозволить нам відповісти впродовж короткого проміжку часу. Він підвищить ефективність уже запроваджених заходів. Окрім іншого, це також зміцнить принцип, згідно з яким санкції ЄС спрямовані на сприяння зміни курсу дій Росії в Україні», - підкреслюють президент Європейської Ради і президент Єврокомісії.

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