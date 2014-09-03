Нові сакции ЄС проти Росії вдарять по капіталу, оборонці і високих технологіях

17:59, 03 вересня 2014
Політика
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Нові санкції Євросоюзу проти Росії доповнять заходи, вжиті 31 липня, і будуть поширюватись на ринки капіталу, сферу оборони, товари подвійного призначення і чутливі технології.

Новые санкции ЕС коснуться нескольких сфер экономики РФ / фото ZN.UA

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії (ЄК). "Європейська комісія направила сьогодні на розгляд держав-членів додаткові заходи. Вони повинні обговорити і оцінити пропозиції Єврокомісії", - йдеться в повідомленні ЄК.

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У повідомленні наголошується, що пропозиції будуть представлені Комітету постійних представників у середу у другій половині дня.

Після прийняття державами-членами додаткові санкції будуть оприлюднені в офіційному журналі Європейського союзу.

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