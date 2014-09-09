Росія не захоче міняти Надію Савченко на інших заручників - СБУ

Про це в ефірі "ICTV" сказав начальник головного слідчого управління СБУ, заступник керівника центру щодо повернення заручників Василь Вовк, пише Gazeta.ua.

"Я два тижні назад став займатися справою Надії Савченко та познайомився з українською групою адвокатів, які супроводжують її справу, знаю її російських адвокатів. Савченко — це та "родзинка", яку має російська влада, і не так нам просто Надію Савченко буде забрати шляхом обміну чи іншим шляхом. Вона є єдиною військовою особою, яку Росія представляє злочинницею, хоча вона такою не є", — сказав Вовк.

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Він пообіцяв найближчим часом через ЗМІ оприлюднити інформацію щодо фальсифікації справи проти Надії Савченко.

Нагадаємо, Уповноважений Президента України з питань врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, повідомила, що українську льотчицю Надію Савченко та режисера Олега Сенцова мають звільнити в рамках обміну заручниками.