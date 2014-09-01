Адвокати Савченко оскаржили постанову про психіатричну експертизу

Про це у Facebook повідомив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

"Сьогодні захист оскаржив постанову слідства про призначення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи в порядку ст.124 КПК РФ як на ім'я Голови СК РФ Бастрикіна, так на ім'я Генпрокурора РФ Чайки", - написав Полозов.

Він також додав, що захист подав клопотання слідству про приєднання першої партії доказів непричетності Надії Савченко до незаконних діянь, які інкримінує їй російське слідство.

Читайте такожСША стурбовані, що Савченко може опинитися в російській психлікарніАдвокат пізніше додав в Twitter, що найближчим часом постанову про призначення експертизи буде оскаржено і в судовому порядку.

публикацияНиколай Полозов. Найближчим часом прстановление про призначення стаціонарної експертизи щодо Надії Савченко буде оскаржено і в судовому порядку. - Микола Полозов (@Moscow_advokat) September 1, 2014

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченкобуло захоплено проросійськими терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки».

Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу щодо викрадення Савченко. Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою української льотчиці Надії Савченко до 30 жовтня.