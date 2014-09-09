Біля місця катастрофи Boeing-777 було помічено "Бук" російських військових (додане фото)

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на ВВС стверджують, що троє місцевих жителів незалежно один від одного розповіли репортерам приблизно однакову історію.

Один з них бачив комплекс «Бук» у Сніжному неподалік від місця, де було збито літак. За словами співбесідника телеканалу, екіпаж комплексу говорив з характерним російським акцентом і був одягнений у форму, яку не використовують ані терористи, ані українські військові. Другий очевидець запевнив, що офіцер, який їхав у джипі супроводу «Буку», також говорив чистою російською мовою.

Читайте такожЯценюк заявляє, що малайзійський Боїнг-777 був збитий людьми, які тренувалися в Росії Сюжет ВВС вийшов в ефір напередодні публікації першої офіційної доповіді про катастрофу. Влада Нідерландів, яка очолює міжнародне розслідування, підкреслила, що документ міститиме тільки фактичну інформацію. Москва поки офіційно не коментувала результати журналістського розслідування ВВС.

Журналісти співставили кадри "Буку" з відео, знятого в Росії 23 червня Paris Match, і "Буку" в Донецьку в 9 ранку 17-го липня. Крім того, на номерних знаках техніки з відео, є код 50, що підтверджує належність до Московського військового округу.

Як повідомляв УНІАН, за даними української влада, які підтверджує американська розвідка, літак «Малайзійських авіаліній», на борту якого перебували 298 осіб, було збито бойовиками 17 липня у Донецькій області за допомогою доставленої з Росії системи "Бук".

Бойовики тривалий час ускладнювали доступ міжнародних експертів до місця катастрофи «Боїнгу». Ряд оглядачів пояснювали це їх бажанням приховати докази своєї причетності до злочину.

Нідерландська адміністрація з питань безпеки (Dutch Safety Board) планує сьогодні, 9 вересня, оприлюднити попередній рапорт за результатами розслідування катастрофи авіалайнера. Рапорт буде оприлюднено на веб-сайті відомства і міститиме інформацію, яку вдалося зібрати з моменту катастрофи працівникам DSB. При цьому розслідування причин катастрофи буде продовжено, і остаточний рапорт планується оприлюднити до скінчення року з моменту катастрофи.