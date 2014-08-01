Бюро з розслідування авіаподій затвердило попередній звіт щодо катастрофи "Боїнга"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«За нашою інформацією Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів в Україні затвердило попередній звіт, який найближчим часом оприлюднять, і його буде направлено до Нідерландів до бюро розслідування для подальшої роботи», - заявив він.

Читайте такожУ Мінську ухвалили рішення зберегти для експертів коридор до місця аварії Боїнга-777Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 людини, які перебували на борту, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.