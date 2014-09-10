Російські війська ведуть постійне повітряне спостереження за силами АТО - Тимчук

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Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Тільки за минулу добу двічі зафіксовані російські розвідувальні БПЛА: на одному з блокпостів поблизу Маріуполя і на кордоні Херсонської області поблизу пункту контролю "Чонгар", - написав він.

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Тимчук зазначив, що прикордонники не збивають російські БПЛА "з однієї простої причини".

"Якщо раніше вони працювали на висоті 300-500 м, і їх можна було збити зі стрілецької зброї, то зараз росіяни запускають свої апарати на висоті понад 1000 м. Тоді як у прикордонників немає засобів ППО, щоб знищувати подібні цілі на цій висоті", - повідомив він.

"Але і сам факт активної розвідки на напрямках, де росіяни зараз концентрують свої війська, дуже не радує. Всім ясно, чим це пахне. Хоча наші силовики і заявляють, що забезпечать оборону й адміністративного кордону з Кримом, й Маріуполя", - додав Тимчук.