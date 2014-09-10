Росія концентрує регулярні війська під Маріуполем - прикордонники

Росія продовжує концентрувати бронетехніку, бойовиків та регулярні війська поблизу Маріуполя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«РФ продовжує концентрувати бронетехніку, сили бойовиків та регулярних військ у Новоазовському районі Донецької області», - йдеться у повідомленні.

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«Зокрема, поблизу н.п. Саханка Новоазовского р-ну Донецької обл. виявлено 50 одиниць важкої військової техніки (танки, БМП, БТР, вантажні автомобілі)», - повідомляє Держприкордонслужба.

Також, згідно з повідомленням, з РФ до м. Новоазовськ зайшло 2 танки, 3 САУ та 8 «Уралів» з особовим складом. У районі н.п. Безіменне Новоазовського р-ну спостерігається велике скупчення техніки та живої сили противника, в т. ч. засобів радіорозвідки.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який знаходиться неподалік від Маріуполя.