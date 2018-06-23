Віхи тижня: Ющенко показав Кремлю, хто в Україні вирішує питання, у Тимошенко заболіло горло

Віктор Ющенко, який вже й не розраховував застати Володимира Путіна в президентській іпостасі, побував в Москві, де зумів оперативно врегулювати газові проблеми, що спливли, як завжди, несвоєчасно.

Президент України публічно визнав півторамільярдний борг за газ і присоромив уряд за 4-місячне зволікання з оплатою за спожите паливо. Але це невдоволення висловлювалася вже постфактум: з Москви глава держави привіз збереження вартості газу в 2008 році і обіцянку змінити схему постачань. Правда, зрозуміти, чим відрізнятимуться нові спільні підприємства від створених за участю RosUkrEnergo, можуть, напевно, тільки фахівці. Та і для цієї непотоплюваної компанії не все так погано: майбутній російський Президент Дмитро Медведєв попередив, що посередника для постачань центрально-азіатського газу до України доведеться зберегти. Адже саме з Туркменістану і Узбекистану Україна, принаймні, за документами, одержує левову частку блакитного палива. Схоже, Віктор Андрійович не вирішив проблему, а тільки на якийсь час зняв її гостроту і застовпив в Кремлі за собою право вести газові переговори на вищому рівні.

Позиція керівництва України щодо майбутнього вступу в НАТО викликала сплеск патентованого кремлівського гніву. Володимир Путін двічі за три дні пообіцяв направити ракети на Україну, якщо та стане членом Альянсу. Путін різав правду-матку так, немов бере безпосередню участь в президентській кампанії. Після цього План дій Росії і України на 2008 рік здається фіговим листком. Зате щиро розчулює і висловлена російським і українським президентами готовність спільно відзначати 300-річчя Полтавської битви. Якщо виходити з нинішньої тональності кремлівських заяв, то українським олігархам якраз пора збирати засоби не на відновлення палаців Батурина, а на організацію святкового інсценування штурму і спалювання міста. Цікавіше інше: за законами жанру Путін виступив в ролі «злого слідчого», а хто буде «добрим» і що він запропонує Києву?

...У ролі головного критика процесів приватизації в Україні випробував себе глава держави. На засіданні РНБО знову не виявилося Юлії Тимошенко (у прем`єра гостра ангіна), і творчо розвинути президентські тези було нікому. Валентина Семенюк-Самсоненко виправдовувалася перед журналістами з видом звиклого до публічних прочуханок чиновника. Але Президент цілився не тільки у Валентину Петрівну, інакше не став би називати злочином фінансування дефіциту держбюджету за рахунок надходжень від приватизації.

...Додав проблем шефові глава президентського Секретаріату. Віктор Балога ефектно залишив ряди «Нашої України», яку два роки тому старанно зачищав від «любих друзів» в очікуванні пришестя нового покоління українських політиків. Не дочекався і вирішив розв`язати собі руки. Заодно привернув увагу до Президента: чи відмовиться Ющенко від поста почесного голови НСНУ? Красива версія оголошеного політичного розлучення – Віктор Іванович не витримав розброду і хитання у рядах пропрезидентського блоку і став буревісником його краху. Прагматична версія – Балога турбується про власне політичне майбутнє, і під соусом майбутньої підтримки Ющенка в 2010-му постарається запустити ефективний політичний проект. Шкода, що ефективність по-українськи в наших умовах означає ставку на адміністративний ресурс, неадекватні партійному потенціалу фінансові ін`єкції і купку «збитих льотчиків» у вигляді свити вождя.

...Зато як мінімум один політик, який хоч і знає входи-виходи на Банковій ще з середини 90-х, у новому пропрезидентському проекті гарантовано не опиниться. Це Микола Рудьковський, якому довелося таки знайомитися із порушеною проти нього кримінальною справою в стінах слідчого ізолятора. Судячи з поведінки Миколи Миколайовича, у ньому вмирає актор непідробленого драматичного заряду – він так переконливо розігрував тяжкохворого, що, відбувайся процес не в Печерському суді – бути йому звільненим. Але не доля. Масла у вогонь підливають небайдужі до долі екс-міністра парламентарії з Партії регіонів. Мабуть, їм недостатньо усвідомлення, що казус Рудьковського значно ускладнив для Банкової процедуру відміни депутатської недоторканності. Нестор Шуфрич з групою підтримки спробував відбити ділового партнера у конвою, але явно не розрахував сили. Перестаралися і спецназівці, котрі опустили автомобіль на ногу парламентарія.

...У боротьбі за Рудьковського опозиціонери одержали додатковий привід блокувати парламентську трибуну – цього разу не проти вступу України в НАТО, а в боротьбі за права окремої людини, хай його і вважають правопорушником. Тим часом Арсеній Яценюк зробив ще одну спробу розблоковувати парламент, запропонувавши підписати складену ним політичну угоду. Вона повинна визнати його підпис під листом щодо приєднання України до ПДЧ персональним автографом і не більш того. У разі відмови домовлятися спікер не виключає розпуску законодавчого органу.

Арсеній Петрович помітно страждає від власної неефективності в спікерському кріслі, нерозуміння соратників і ворожості опонентів. Йому, безумовно, не хочеться достроково завершити першу в житті депутатську каденцію, адже нікому не відомо, якими будуть розклади в новому складі парламенту.

...Громадяни, вони ж майбутні виборці, залишилися в невіданні, чи обмінювалися слуги народу валентинками – справжніми, з добрими і теплими словами на честь Дня всіх закоханих. Схоже, більшість українських політиків могли надіслати їх виключно собі – дуже вже егоцентричною є вітчизняна політика.

Євген Магда