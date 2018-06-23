Віхи тижня: Ющенко показав Кремлю, хто в Україні вирішує питання, у Тимошенко заболіло горло
Путін поводився так, наче бере участь у президентській кампанії. У справу Рудьковського включилася нога Шуфрича... Балога залишив лави колись президентської партії...
|Ющенко, Путін. Фото АР
Президент України публічно визнав півторамільярдний борг за газ і присоромив уряд за 4-місячне зволікання з оплатою за спожите паливо. Але це невдоволення висловлювалася вже постфактум: з Москви глава держави привіз збереження вартості газу в 2008 році і обіцянку змінити схему постачань. Правда, зрозуміти, чим відрізнятимуться нові спільні підприємства від створених за участю RosUkrEnergo, можуть, напевно, тільки фахівці. Та і для цієї непотоплюваної компанії не все так погано: майбутній російський Президент Дмитро Медведєв попередив, що посередника для постачань центрально-азіатського газу до України доведеться зберегти. Адже саме з Туркменістану і Узбекистану Україна, принаймні, за документами, одержує левову частку блакитного палива. Схоже, Віктор Андрійович не вирішив проблему, а тільки на якийсь час зняв її гостроту і застовпив в Кремлі за собою право вести газові переговори на вищому рівні.
Позиція керівництва України щодо майбутнього вступу в НАТО викликала сплеск патентованого кремлівського гніву. Володимир Путін двічі за три дні пообіцяв направити ракети на Україну, якщо та стане членом Альянсу. Путін різав правду-матку так, немов бере безпосередню участь в президентській кампанії. Після цього План дій Росії і України на 2008 рік здається фіговим листком. Зате щиро розчулює і висловлена російським і українським президентами готовність спільно відзначати 300-річчя Полтавської битви. Якщо виходити з нинішньої тональності кремлівських заяв, то українським олігархам якраз пора збирати засоби не на відновлення палаців Батурина, а на організацію святкового інсценування штурму і спалювання міста. Цікавіше інше: за законами жанру Путін виступив в ролі «злого слідчого», а хто буде «добрим» і що він запропонує Києву?
|Юлія Тимошенко
...Додав проблем шефові глава президентського Секретаріату. Віктор Балога ефектно залишив ряди «Нашої України», яку два роки тому старанно зачищав від «любих друзів» в очікуванні пришестя нового покоління українських політиків. Не дочекався і вирішив розв`язати собі руки. Заодно привернув увагу до Президента: чи відмовиться Ющенко від поста почесного голови НСНУ? Красива версія оголошеного політичного розлучення – Віктор Іванович не витримав розброду і хитання у рядах пропрезидентського блоку і став буревісником його краху. Прагматична версія – Балога турбується про власне політичне майбутнє, і під соусом майбутньої підтримки Ющенка в 2010-му постарається запустити ефективний політичний проект. Шкода, що ефективність по-українськи в наших умовах означає ставку на адміністративний ресурс, неадекватні партійному потенціалу фінансові ін`єкції і купку «збитих льотчиків» у вигляді свити вождя.
|Микола Рудьковський
...У боротьбі за Рудьковського опозиціонери одержали додатковий привід блокувати парламентську трибуну – цього разу не проти вступу України в НАТО, а в боротьбі за права окремої людини, хай його і вважають правопорушником. Тим часом Арсеній Яценюк зробив ще одну спробу розблоковувати парламент, запропонувавши підписати складену ним політичну угоду. Вона повинна визнати його підпис під листом щодо приєднання України до ПДЧ персональним автографом і не більш того. У разі відмови домовлятися спікер не виключає розпуску законодавчого органу.
|Арсеній Яценюк
...Громадяни, вони ж майбутні виборці, залишилися в невіданні, чи обмінювалися слуги народу валентинками – справжніми, з добрими і теплими словами на честь Дня всіх закоханих. Схоже, більшість українських політиків могли надіслати їх виключно собі – дуже вже егоцентричною є вітчизняна політика.
Євген Магда