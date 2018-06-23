О.Волков: Або Регіони розблокують парламент у вівторок, або втратять своїх виборців

Таку думку висловив в бліц-інтерв`ю УНІАН президент Інституту політичного аналізу і соціального прогнозу, народний депутат 3-4 скликань Олександр Волков.

Як, на Вашу думку, розвиватимуться події у парламенті?

Форма протесту опозиції - блокування парламенту - перейшла межі розумного. Зараз це виглядає, м`яко кажучи, комічно. Сьогодні опозиція втрачає дуже багато від того, що не дає працювати абсолютно недієздатному парламенту.

Як досвідчений парламентарій, що мав колись прізвисько Директора парламенту, Як би Ви вчинили на місці Партії регіонів і комуністів?

Я б їм порадив викласти на папері всі свої вимоги і покласти на стіл Яценюку (голові Верховної Ради. - Авт.). Після цього зробити заяву, що до тих пір, поки ці вимоги не будуть виконані, опозиція не реєструватиметься в залі і не братиме участь у роботі парламенту. А блокаду зняти негайно!

Нехай коаліція спробує проголосувати хоч за один закон. Адже сьогодні у людей склалася думка, що проблеми в уряду виникають тому, що парламент не працює, і у Віктора Ющенка щось не виходить, мовляв, через те, що блокується парламент.

Люди не можуть розібратися в нюансах: чому сьогодні така інфляція, чому ростуть ціни, вони все це складають в один мішок - все, мовляв, відбувається тому, що «Регіони» блокують парламент. Крапка.

Це дуже погано для опозиції: падає їх рейтинг на місцях. Немає ніяких зрушень в економіці, в соціальній політиці, в повсякденному житті людей, тільки ціни ростуть - і, на превеликий жаль, люди перекладають відповідальність на опозицію, яка блокує парламент.

Сьогодні їй треба красиво вийти з цієї ситуації. Необхідно негайно розблоковувати парламент, і нехай коаліція спробує сама вирішувати актуальні проблеми. Хай проголосують без Блоку Литвина хоч за один закон, хоч за що-небудь. Гарантую, нічого не проголосують, сьогодні вони не наберуть 226 депутатів, які б систематично сиділи в залі і постійно голосували за ті 600 законопроектів, про які говорить Президент.

А Ви впевнені, що Блок Литвина не голосуватиме?

Наскільки я знаю, у Литвина так само були свої вимоги, зокрема що стосується закону про держзакупівлі, земельного законодавства. Це не було вирішено, тому у Литвина немає приводу голосувати з коаліцією, поки його вимоги не будуть враховані.

Таким чином, нехай коаліція, в якій де-юре є 227 голосів, спробує прийняти хоч один закон.

І ось тоді Партії регіонів можна буде через два-три тижні звернутися до громадськості і сказати: люди добрі подивіться, парламент паралізований не через блокування, а через неможливість роботи самої коаліції, у такій ситуації потрібні дострокові вибори.

Опозиції потрібно продемонструвати суспільству недієздатність більшості, інакше на дострокових виборах Партія регіонів може показати результат гірший, ніж є зараз.

Цьому може сприяти сьогоднішня форма протесту з повітряними кульками в сесійному залі. Один депутат з Партії регіонів говорив, що вони і презервативами блокуватимуть, то краще вже тим, що в презервативах - це було б прикольніше і смішніше.

Коли, на Вашу думку, Партія регіонів може припинити блокування?

Не знаю, коли це може відбутися, але я спостерігаю за ситуацією в регіонах і бачу, що всі дивуються - навіщо блокують і чого хочуть. Яке відношення робота парламенту має до НАТО, не розуміє ніхто. Тим більше люди пам`ятають, що і Президент і прем`єр обіцяли, що рішення про вступ до НАТО ухвалюватиметься тільки після референдуму.

Тому опозиції потрібно жорстко поставити питання про дату проведення такого референдуму.

Сьогодні Партії регіонів необхідно надолужувати те, що вони згаяли.

В одному з недавніх інтерв`ю Ви передбачили вихід Балоги з «Нашої України». Як Ви думаєте, це може стати першим кроком розпаду коаліції?

Я вважаю, що де-юре коаліція є і де-юре вона не розпадеться - вийшов Балога з партії, чи не вийшов. Але де-факто її немає. Я думаю, що чинником розпаду коаліції може служити інше - протистояння між Президентом і прем`єром, яке набирає все більше обертів. Раніше Тимошенко весь час говорила, що ніякого протистояння немає, але сьогодні, коли другий раз відкладають її поїздку до Москви, причому їй рекомендують туди не їхати в ультимативній формі, - протистояння стає очевидним.

Чи не буде відмова Партії регіонів від блокування трибуни на руку Секретаріату Президента, адже якщо реалізується викладений Вами сценарій і будуть дострокові вибори, то Тимошенко піде з поста глави уряду?

Секретаріат Президента не зацікавлений у розпаді коаліції, дострокових виборах і, відповідно, у відставці Тимошенко. За моєю оцінкою, якщо Партія регіонів, об`єднається в Блок Януковича, підтягши туди регіональних лідерів і партії, близькі їм за політичними поглядами, тоді вона зможе поліпшити свій результат в порівнянні з попередніми виборами.

Юлія Володимирівна - розумниця: почала виплачувати внески. Як я і прогнозував, цим треба займатися, а на інше все забити. Сьогодні виплати за боргами Ощадбанку підняли її рейтинг мінімум на 5-6%. Вона зараз повинна продовжувати якомога більше обіцяти, все одно їй зробити нічого не дадуть. Але потім вона звернеться до людей і скаже: мені не дали зробити ось це і ось це. А ось стану я Президентом - то все зроблю.

Зробить, не зробить - питання інше...

Єдині, хто програє від дострокових виборів, - це «Наша Україна», тому що адмінресурс повністю вислизає у них з-під ніг, і майбутнього у цієї політичної сили немає. Ми вийдемо на варіант, коли в парламенті залишаться дві лідируючі політичні сили - БЮТ і Партія регіонів, які і висуватимуть своїх кандидатів у Президенти.

Розмовляла Олена Гітлянська