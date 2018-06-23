Людмила Харів як новий поворот у кадровій політиці Банкової

Репліка

Ця красуня дійсно могла б виявитися неймовірно корисною для глави держави. Віктор Андрійович не міг відмовити Раїсі Василівні в її бажанні «просунути» протеже, не міг не привітати ініціативу і молодість...

«Ах, варьете, варьете, шум в голове...», – мрійно наспівував наш Президент, проглядаючи інтерв`ю свого нового радника. Це не просто інтерв`ю якогось нудного Коліушка про конституційну реформу, і не правові кульбіти ще одного радника – Полудьонного, не політтехнологічні заморочки Лесюка, і навіть не звичайний праволіберальний мотлох Пасхавера. Це особливе інтерв`ю – про шовкові простирадла, шовкові халатики і шовкову білизну Людмили Харів.

«Шарман», – напевно, думав, Президент, який повернувся з Франції, милуючись фотосесією у білизні новопризначеного радника. Подумавши, що дружина відтягала би його за вуха за таке пильне читання фотосесії, Президент на хвилину задумався, а що ж, власне, міг порадити йому новий радник?

Ця красуня дійсно могла б виявитися неймовірно корисною для глави держави. Пригадуємо, колись вона проводила брифінг прем`єр-міністра Януковича. «Журналісти, – суворо попросила вона публіку зі сцени, – зараз прийде наш прем`єр-міністр, давайте поплескаємо в долоні, потренуємося, як ми його зустрінемо!» Чи варто говорити, що стало головним враженням для журналістів від цієї зустрічі.

Для іншої журналістки, яка добивалася інтерв`ю з Раїсою Василівною, – тоді лідером головної фракції більшості, домінуючим враженням теж стало спілкування з її прес-секретарем. «Зрозумійте, – перестерігала наполегливу журналістку Людмила, – адже Раїса Василівна не тільки політик, адже вона і мама, і бабуся, у неї абсолютно немає часу». На фоні пресс-секретарки Тимошенко, яка теж постійно повторювала: «У нас немає часу, адже ви знаєте: ЯК ВОНА ПРАЦЮЄ», – відвертість Харів неймовірно розчулювала.

Якщо Людмила навчить журналістів вітати Президента аплодисментами, вчасно нагадуватиме їм, що він ще батько і дідусь, – це ж який іміджевий стрибок чекає гаранта.

Але головне, Людмила може стати справжньою золотою рибкою глави держави, якщо навчить його правильно грати в лото «Забаву» – здається, так називається телелотерея, яку вона колись вела.

Ще була програма «Красива квартира з Людмилою Харів» – така глянцева… Правда, потім програму закрили, сказали, що передача має бути більше про ремонт, а не про гламур. Але зараз на НТН, здається, є ще одна її програма – «Особистий погляд» – про особисте життя відомих людей.

Плюс до цього творчого досьє додайте здатність робити начоси на голові пані секретаря Радбезу, організовувати їй зйомку у пристойних студійних фотографів.

Ви розумієте, у Віктора Андрійовича не було шансів не призначити Людмилу. Він не міг відмовити Раїсі Василівні, в її бажанні «просунути» протеже, не міг не привітати ініціативу і молодість. Може, врешті-решт, і йому самому треба буде колись зачіску поправити або краватку підібрати. І врешті-решт, скільки можна робити радниками всяких дідусів, колишніх міністрів. Призначати їх тільки на знак пошани до колишньої посади. До того ж їх фотосесії набагато нудніші.

Марина Лаптєва

Фото "Блика"