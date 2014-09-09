Канада також пообіцяла нові санкції проти Росії
02:46, 09 вересня 2014Політика
0 0
Міністр закордонних справ Канади Джон Берд пригрозив посиленням санкцій щодо Росії, якщо на сході України не буде продовжено перемир'я
Канада також пообіцяла нові санкції проти Росії / lenta-ua.net
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CTV News.
За його словами, Канада дуже скептично ставиться до готовності Росії вплинути на деескалацію конфлікту.
Читайте такожЄС узгодив санкції проти РФ, але відклав їх введення
"Очевидно, що ми хочемо бачити політичне розв'язання кризи в Україні. Ми хочемо політичного вирішення даної ситуації. У разі виникнення нових провокаційних дій, Канада рішуче виступатиме за вживання додаткових заходів", - заявив він після зустрічі з главою дипломатії ЄС Кетрін Ештон
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter