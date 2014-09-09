Канада також пообіцяла нові санкції проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CTV News.

За його словами, Канада дуже скептично ставиться до готовності Росії вплинути на деескалацію конфлікту.

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"Очевидно, що ми хочемо бачити політичне розв'язання кризи в Україні. Ми хочемо політичного вирішення даної ситуації. У разі виникнення нових провокаційних дій, Канада рішуче виступатиме за вживання додаткових заходів", - заявив він після зустрічі з главою дипломатії ЄС Кетрін Ештон