ЗМІ: російський гуманітарний конвой відправиться в Луганськ 13 вересня

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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У той же час, як повідомляє ІТАР-ТАСС, автоколона з російською гуманітарною допомогою знаходиться в Донецьку Ростовської області і 13 вересня вирушить з КПП "Ізварине" в Луганськ.