ЗМІ: російський гуманітарний конвой відправиться в Луганськ 13 вересня
14:29, 12 вересня 2014Політика
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Російський гуманітарний конвой, призначений для жителів Донбасу, в даний час стоїть біля населеного пункту Каменськ-Шахтинський Ростовської області недалеко від українського кордону.
REUTERS
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
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У той же час, як повідомляє ІТАР-ТАСС, автоколона з російською гуманітарною допомогою знаходиться в Донецьку Ростовської області і 13 вересня вирушить з КПП "Ізварине" в Луганськ.
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