МЗС не знає про місцезнаходження гуманітарного конвою, але обговорює з РФ допомогу Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс на брифінгу.

"Нам точно невідомо, де зараз знаходиться цей гуманітарний конвой, але консультації з цього приводу з російською стороною з цього приводу продовжуються, точно так само, як і з Комітетом Червоного Хреста", - сказав він.Читайте такожДругий російський гуманітарний конвой вже стоїть у машинах на території РФ

Перебийніс підкреслив, що Україна наполягає на тому, що Росія може доставити гуманітарну допомогу лише при чіткому дотриманні норм міжнародного права під контролем органів України та у супроводі Червоного Хреста.

За його словами, окрім Росії ряд інших країн виявили бажання надати гуманітарну допомогу Україні, і уряд України також готовий надати допомогу цим регіонам.

"На жаль, незважаючи на раніше досягнуті домовленості, до цих пір незаконні збройні формування не дозволили направити гуманітарну допомогу, яку підготував уряд України для цих районів", - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, першу колону в складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку на початку серпня. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками. При цьому українські митники встигли перевірити лише 34 машини.Читайте такожРосія може доставити до України другу партію "гуманітарки" залізницею

У Червоному Хресті повідомили, що їхні представники не супроводжували вантажівки РФ в Україну, як було обумовлено раніше.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія хоче направити другий «гуманітарний конвой» в Україну, проте досі невідомо, яким саме способом вантаж може бути переданий Україні – автомобілями або поїздом.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив, що Україна сама здатна забезпечити своїх громадян і може приймати гуманітарну допомогу виключно в рамках міжнародного права і по лінії Червоного Хреста.