Для забезпечення бойовиків і своїх військових Росія використовує автомобілі гуманітарного конвою

Про це йдеться у повідомленні на сайт РНБО.

"Так, вчора вночі з території РФ на Дмитрівку Донецької області пройшло 4 вантажівки білого кольору, які за годину повернулись назад. Це вже не перший випадок, коли вантажівки білого кольору незаконно перетинають кордон у супроводі позашляховиків з охороною", - йдеться у повідомленні.Читайте такожООН: гуманітарний конвой РФ повинен в’їжджати на Донбас тільки зі згоди української влади

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, друга за рахунком російська «гуманітарна» колона прибула до кордону з Україною і зупинилася в місті Кам’янськ-Шахтинський.

Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направила в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

Червоний Хрест повідомив, що не супроводжував вантажівки РФ до України, як було обумовлено раніше.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено устаткування українських стратегічних заводів.Читайте такожРосія не направляла Україні офіційних заявок на другий "гуманітарний конвой

25 серпня міністр закордонних справ МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ має намір відправити до України другий «гуманітарний конвой».

29 серпня Лавров повідомив, що 28 серпня Москва направила Києву другу ноту щодо гуманітарного конвою, яка враховує позицію України.

Того самого дня Лисенко заявив, що з Росії не надходило офіційних заявок щодо другого «гуманітарного конвою».