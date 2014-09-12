СБУ: російські військові продовжують застосовувати вогонь на Донбасі



Про це він сказав в ефірі ток-шоу ”Шустер Live” в п`ятницю ввечері.

”Станом на сьогодні, дійсно, російські війська в районі Старобешеве, і в деяких інших районах Донецької та Луганської областей зупинили відхід, і, дійсно, іноді переходять на застосування вогню проти українських військовослужбовців”, - сказав Наливайченко.

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Наливайченко зазначив, що важливо, щоб понад 60 військових літаків, у тому числі бомбардувальників, які знаходяться поблизу українського кордону, були повернуті в місця дислокації, а також, щоб під егідою ООН і ЄС, 19 батальйонно-тактичних груп Російської Федерації, посилених важкою артилерією і технікою, які знаходяться вздовж нашого кордону в Ростовській області, також повернулися в казарми і на їхні місця розташування.