Війська РФ і бойовики перегруповуються та звозять на Донбас важку техніку

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.Читайте такожРосія припинила виведення військ із України

«У межах Донецької та Луганської областей продовжується концентрація та перегрупування терористів та збройних сил РФ, їх дозабезпечення озброєнням, важкою броньованою технікою, артилерією, боєприпасами та ПММ. Також ними проводяться активні розвідувальні заходи», - йдеться в повідомленні.