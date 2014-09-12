У РНБО заявили про відносне дотримання режиму припинення вогню протягом доби

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Протягом доби режим припинення вогню зберігався. Але також було зафіксовано його поодинокі порушення. Зокрема з мінометів, стволової артилерії та ракетних систем залпового вогню було обстріляно Донецький аеропорт. Втрат серед українських військових немає", - сказав Лисенко.

Читайте такожСиловики обладнали більше 100 блокпостів і опорних пунктів - ТимчукТакож він зазначив, що впродовж доби бойових зіткнень з російськими найманцями на кордоні не відбувалося.