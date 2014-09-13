Кучма вважає, що Путін має брати участь в переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на конференції в Києві.

”Головною стороною (переговорів з врегулювання ситуації) не є представники Донбасу, головною стороною в цій ситуації є Росія... Треба, щоб в цій ситуації Путін, як головна дійова особа, сів за стіл переговорів. Я умовно говорю ”стіл переговорів”, але (був би) учасником такого процесу”, - сказав він.

Також, на думку Кучми, переговори не повинні проходити у форматі один на один.

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”Віч-на-віч говорити без свідків - це неможливо. А свідки нам треба - ЄС, США. Тут треба вести колективне вирішення цього конфлікту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кучма представляє Україну в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Також до групи входять представник ОБСЄ Хайді Тальявіні і посол РФ в Україні Михайло Зурабов.

У зустрічах групи беруть участь керівники терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».