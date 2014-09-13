Лише 70 із 220 російських вантажівок з гуманітарним вантажем доїхали до Луганська

Перемир'я на Сході триває під залпи "Градів" та артилерії. Терористи штурмували Донецький аеропорт, але невдало, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Тим часом вранці в Україну незаконно заїхали ще 220 "КамАЗів" із так званою "гуманітарною допомогою".

Цього разу Росія не узгоджувала акцію навіть із Червоним Хрестом. Вантажівки квапливо проїхали через пункт пропуску Донецьк у Ростовській області та Ізварине на Луганщині.

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"У максимально стислі терміни. Сьогодні всі 8 митних операцій були завершені та останній автомобіль залишив зону митного контролю і в'їхав в Україну", - розповів представник південного митного управління РФ Раян Фарукшин.

Представники ОБСЄ на кордоні нарахували 220 вантажівок. Росія стверджує, що їх на 100 менше.

До Луганська доїхали чомусь лише 70.

Росіяни переконують, що привезли воду, гречку, цукор та медикаменти. У РНБО України кажуть, що вміст незаконно ввезеного вантажу – невідомий.

У той самий день "КамАЗи" поїхали назад у Росію.