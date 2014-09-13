Перші вантажівки гуманітарного конвою повернулися з Луганська до Росії - ЗМІ

Перші вантажівки з конвою МНС РФ доставили до Луганська гуманітарну допомогу, перетнули українсько-російський кордон і в'їхали на територію Росії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як повідомлялося раніше, Луганськ залишила перша колона з 35 машин. Решта поки що розвантажуються в Луганську. Всього в місто прибуло 6 колон вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, прикордонна та митна служби України заявляють, що другий російський «гуманітарний конвой» перетнув кордон з порушенням процедур. Українські прикордонники і митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу та транспортних засобів.

Нагадаємо, сьогодні до Луганська прибула колона МНС РФ у складі 70 вантажівок з «гуманітарною допомогою». Всі машини другого конвою МНС з гуманітарною допомогою для України пройшли російську митницю, повідомляли російські ЗМІ.