Порошенко анонсував початок імплементації УА з ЄС завтра, після 13:00

Про це сказав президент України Петро Порошенко на нараді з керівниками депутатських фракції та груп Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, президент наголосив на тому, що процедура ратифікації розпочнеться синхронно: як планується, у Верховній Раді – о 13.00 за київським часом, у Європейському парламенті – об 11.00 за європейським часом.

Читайте такожВідтермінування вільної торгівлі з Україною ніяк не впливає на асоціацію в цілому - ЄврокомісіяВін зазначив, що Європарламент провів підготовку до ратифікації за спеціальною скороченою процедурою. «Ті речи, які потребували три-чотири місяці кропіткої роботи по підготовці ратифікації в Європарламенті, були пророблені за дуже короткий термін - ми вклалися у два тижні», - повідомив Порошенко.

Президент наголосив на тому, що Угода про асоціацію ратифікується в повному обсязі. "Жодна крапка, жодна кома, жодне слово від погодженої, парафованої і підписаної мною 27 червня Угоди не змінюється. І імплементація Угоди починається з першої ж хвилини", - заявив глава держави.

За словами Порошенка, імплементація Угоди - це і верховенство права, і свобода слова, і рішучі антикорупційні кроки і реформи, і значна частина, яка міститься в окремій угоді щодо безвізового режиму, і питання інвестиційного клімату, і питання захисту прав особистості, прав власності. «Я думаю, що де-факто - це програма реформ в нашій країні. Імплементація буде здійснюватися з першої хвилини», - заявив президент.

Читайте такожУкраїна і Європарламент домовилися синхронно ратифікувати Угоду про асоціаціюПри цьому Президент відзначив: «Дякуючи блискучим зусиллям українських дипломатів, нам вдалося добитися права, а не обов’язку для України захистити свій ринок через відповідні ставки мита на товари, які ми імпортуємо, захистити національного виробника, національний бюджет, курс, щоб валюта не тікала з країни в умовах війни. І підкреслюю, що це право знаходиться цілком в руках України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.