Порошенко вніс в Раду для ратифікації Угоду про асоціацію з ЄС

Законопроект "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" зареєстровано під номером 0098 на сайті парламенту. На даний час текст угоди на сайті Ради відсутній.

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Нагадаємо, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України. Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня. 12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гухта, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.