ЗМІ: бойовики почали новий штурм донецького аеропорту

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Там підкреслили, що через неспокійну обстановку в районі аеропорту автобусний маршрут №73 тимчасово курсує до Шахтарської площі.

Між тим, як повідомляє сайт 62.ua з посиланням на інформацію місцевих мешканців у соцмережах, в районі аеропорту видно 2 вогнища з чорним димом, одна з пожеж дуже велика.

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"Стовп диму з боку Спартака, друга пожежа - поле між "Метро" і Спартак. Далі злітна смуга біля Веселого, весь горизонт в диму", - інформують очевидці.

Крім цього, прес-служба міськради повідомила, що минула ніч в Донецьку пройшла відносно тихо, в деяких районах, за повідомленнями жителів, лунала звуки пострілів із стрілецької зброї.

"Донецьк - особливий статус це добре, тепер вранці прокидаюся від "законної" артилерії", - пишуть донеччани у соцмережах.

"Недобрий ранок в Донецьку. Путилівка - чутно як свистить над головою", "10-15 хв тому чула, як відпрацював "Град", пару хвилин тому - мінометний обстріл, між вильотом снаряда і приземленням всього 3 сек", - повідомляють жителі міста.