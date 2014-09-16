РНБО: Аеропорт Донецька - плацдарм для звільнення міста від бойовиків
Аеропорт Донецька зараз є найбільш обстрілюваним об'єктом.
Українські військові утримують аеропорт Донецька, оскільки він є плацдармом для звільнення міста від бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На сьогоднішній день і за останні кілька діб саме аеропорт Донецька зараз є найбільш обстрілюваний об’єкт», - заявив він.
Лисенко зазначив, що «українські військові його утримують, є доцільність його утримання, ця доцільність сформульована керівництвом штабу АТО».
Речник РНБО пояснив, що аеропорт «є одним із найбільш зручних плацдармів, з якого українські військові можуть розпочати наступ на Донецьк та його звільнення».