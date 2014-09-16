РНБО: Аеропорт Донецька - плацдарм для звільнення міста від бойовиків

Українські військові утримують аеропорт Донецька, оскільки він є плацдармом для звільнення міста від бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На сьогоднішній день і за останні кілька діб саме аеропорт Донецька зараз є найбільш обстрілюваний об’єкт», - заявив він.

Лисенко зазначив, що «українські військові його утримують, є доцільність його утримання, ця доцільність сформульована керівництвом штабу АТО».

Речник РНБО пояснив, що аеропорт «є одним із найбільш зручних плацдармів, з якого українські військові можуть розпочати наступ на Донецьк та його звільнення».