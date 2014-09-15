Бойовики в Донецьку відновили обстріл аеропорту

«Ну ось почалось, а говорили 15:30. Зі Смолянки, може, навіть коксохіму і шахти Кіровської, шелестіло в бік Пісок\Аеропорту, вибухів немає», «Вже не залпи, а кононада. Б'ють з усіх боків по аеропорту. Хлопцям там буде несолодко», - пишуть донеччани, повідомляє 62.ua.

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Крім того, повідомляється про одиночні постріли з артилерійської зброї з боку залізничного вокзалу. «Інтервал між пострілами не більше секунди. Багато», «На заводі глухонімих дирівці перекрили проїзд, не інакше - з Економічної будуть стріляти», - доповнюють жителі міста.