Українські військові оприлюднили відео зруйнованого донецького аеропорту
14:34, 17 вересня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео зруйнованого аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва.
Військові продовжують тримати оборону / Скріншот
Як стверджує автор ролика, що представився українським силовиком, військові продовжують тримати оборону аеропорту.
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Як повідомляв УНІАН, в районі донецького аеропорту вже кілька днів не припиняються бої. Зокрема, сьогодні стало відомо, щобойовики почали новий штурм.
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