Українські військові оприлюднили відео зруйнованого донецького аеропорту

Як стверджує автор ролика, що представився українським силовиком, військові продовжують тримати оборону аеропорту.

Читайте такожРНБО: Аеропорт Донецька - плацдарм для звільнення міста від бойовиківЗйомка зафіксувала будівлю аеропорту з вибитим склом і розбитий навпіл літак.

Як повідомляв УНІАН, в районі донецького аеропорту вже кілька днів не припиняються бої. Зокрема, сьогодні стало відомо, щобойовики почали новий штурм.