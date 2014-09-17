Українські військові оприлюднили відео зруйнованого донецького аеропорту

14:34, 17 вересня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео зруйнованого аеропорту Донецьк імені Сергія Прокоф'єва.

Военные продолжают держать оборону / Скриншот

Як стверджує автор ролика, що представився українським силовиком, військові продовжують тримати оборону аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, в районі донецького аеропорту вже кілька днів не припиняються бої. Зокрема, сьогодні стало відомо, щобойовики почали новий штурм.

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