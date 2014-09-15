Аеропорт Донецька обстрілюють цілий день - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Протягом цього дня обстріли нашого підрозділу в Донецькому аеропорту не вщухали: вони то затихали, то розгорталися з новою силою", - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики в Донецьку відновили обстріл аеропортуВін зазначив, що також протягом дня незаконні збройні формування з метою провокацій обстріляли позиції підрозділів Збройних сил України в районах н.п. Южнокомунарськ, Станиця Луганська, Жданівка, Нижня Кринка, Верхньоторецьке, Чорнухіне, Малоорлівка, Мар’їнка, Криничне, Путепровід, Гранітне, Дебальцеве, Золоте та аеродром «Донецьк».

Відповідаючи на запитання щодо втрат серед українських військовослужбовців упродовж минулої доби, він зазначив, що наразі ці дані ще продовжують уточнюватися. "Але ми знаємо, що є і загиблі, і поранені", - сказав Лисенко.