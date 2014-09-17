У Меджлісі описують майно, у будинках татар проходять нові обшуки - джерело

У будівлі Меджлісу кримськотатарського народі на вулиці Шмідта в Сімферополі судові пристави проводять опис майна.

Про це повідомило УНІАН джерело в представницькому органі кримських татар.

«Зовні нічого не видно, біля входу стоять двоє поліцейських, але всередині триває опис майна», - сказав співрозмовник УНІАН.

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Крім того, джерело повідомило, що силовики влаштували обшук в одній з мечетей Сімферополя, а також в декількох будинках кримських татар у селі Кольчугине Сімферопольського району. «Шукають як завжди заборонену релігійну літературу, наркотики, зброю», - уточнило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня російські силовики блокували роботу Меджлісу кримських татар у Сімферополі, обшук тривав більш як 10 годин.

Упродовж усього дня біля будівлі чергував автозак і поліцейські. Вхід до будівлі охороняли озброєні люди в масках.

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Кримських татар, які збиралися біля будівлі Меджлісу, поліцейські попереджували про відповідальність за незаконні зібрання в громадському місці. Силовики не повідомили, що саме стало причиною для проведення спецоперації в будівлі Меджлісу.

Цього ж дня було проведено обшук в будинку члена Меджлісу Ескендера Барієва. Під час обшуку ФСБ вилучила і забрала ноутбук і системний блок від стаціонарного комп'ютера.