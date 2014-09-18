У Раді пояснили, хто визначає межі територій з "особливим статусом"

У Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування зазначили, що згідно із ухваленим парламентом законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", межі таких територій визначає керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Про це сказали у коментарі кореспондентові УНІАН представники зазначеного комітету.

У комітеті зазначили також, що сьогодні, 18 вересня, цей закон передано на підпис голові парламенту.

Читайте такожЗакон про особливий статус деяких районів Донбасу дозволить зберегти життя - депутат Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, позафракційний народний депутат, голова виборчого штабу партії Олег Канівець заявив, що із законом "діються незрозумілі метаморфози". "Якимось дивним чином в остаточній версії закону змінилось визначення того, хто визначає межі території, на якій має діяти цей закон. В первинному варіанті це була Верховна Рада України. В тому варіанті, який є доступним на парламентському сайті, це – керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України", – зазначає Канівець.

Таким чином, вважає він, "антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях України триватиме три роки, на час дії закону".

Читайте такожБойовики підійшли впритул до Дебальцевого"Станом на сьогодні ніхто не знає точних меж АТО, і, відповідно, скільки коштів потрібно для впровадження цього закону. Долю міст, сіл та цілих районів тепер на свій розсуд визначатиме одна людина, яка призначається на посаду президентом України. Захоче – включить район до зони АТО, захоче – виключить. Якщо у Верховній Раді так легко міняється текст прийнятого Закону, то її голова мав би за це відповісти. Бо завтра ми можемо не впізнати будь-який інший закон, навіть Конституцію України", - вважає депутат.

Він наголосив, що "потрібно провести ретельне розслідування цього факту і зробити все, щоб таке законодавче шулерство не могло відбутись в принципі".

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня ВР ухвалила президентські закони "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Закон про особливий статус окремих районів на Донбасі передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей терміном на три роки, а також проведення позачергових місцевих виборів у цих регіонах 7 грудня цього року.

Крім того, законом передбачено "можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою і т.д.".