Рада ухвалила закони про амністію і особливий статус районів Донбасу

За закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" проголосували 277 народних депутатів.

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За закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" проголосували 287 народних депутатів, повідомив у "Твіттері" депутат від фракції ВО "Батьківщина" Андрій Шевченко.

Як написав у "Твіттері" народні депутати. "Коли камери вимкнули, популізму стало менше - під триста голосів «за». Обидва важкі закони прийняті", - написав народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Олександр Бригинець.

Між тим, як повідомив на брифінгу народний депутат Юрій Сиротюк (фракція ВО "Свобода"), "законопроекти ухвалені без обговорення загалом в цілому". При цьому він повідомив, що є відео голосування, яке депутати пізніше оприлюднять. Також він додав, що фракція ВО "Свобода" та частина фракції ВО "Батьківщина" вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують.

Інший депутат від фракції ВО "Свобода" Олександр Мирний зазначив, що за ці законопроекти "не голосувала "Свобода" у повному складі і частина "Батьківщини". Те, що ми бачили. Всі інші як голосували - не зрозуміло", - сказав він.