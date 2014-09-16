Місцеві вибори в окремих районах Донбасу можуть пройти 7 грудня

Відповідний законопроект був внесений президентом України Петром Порошенком і зареєстрований у Верховній Раді під №5081.

Згідно з документом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».

Читайте такожПорошенко анонсував план реформування України до 2020 року Разом з тим документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-якого іншого мов, їх вільний розвиток і рівноправність», «держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей».

Документом передбачено, що у законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Читайте такожДоленосний день: ВР ухвалила закони про амністію бойовиків, особливий статус Донбасу та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄСЗаконопроектом передбачається в окремих районах Донецької та Луганської областей: здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України; призначення на 7 грудня 2014 року позачергових виборів депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах; неможливість дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на цих позачергових виборах; запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Читайте такожПорошенко: Особливий статус районів Донбасу означає децентралізацію владиУ документі також йдеться про можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою і т.д.

Як повідомляв УНІАН, Комітет виборців України сьогодні повідомив, що у 5 округах Луганської і 10 Донецької областей буде неможливо провестивибори.