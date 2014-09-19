Москаль не планує вести діалог з ЛНР

Як розповів Геннадій Москаль в коментарі "Сегодня", він зовсім не боїться перебувати в зоні військового конфлікту.

"Якщо мені буде страшно, тоді що робити простим людям?" - підкреслив Москаль.

За словами губернатора, поки що він не збирається вести діалог і домовлятися з бойовиками так званої "ЛНР". "Для цього є контактні групи та члени ОБСЄ. Це правильно, вони в Мінську підписують угоди, а ми виконуємо", - заявив новий глава області.

Москаль також сказав, що зараз взагалі не стоїть питання про створення нової губернаторської команди, в першу чергу, потрібно налагодити роботу колишніх управлінь Луганської ОДА.

"Однозначно, зараз ситуація кардинально відрізняється від мого попереднього періоду губернаторства. Йде війна, розруха. Бойові дії не несуть добро, - розповідає губернатор. - Управління розрізнені і знаходяться далеко одне від одного. Низку управлінь взагалі не створено. Чиновники ОДА розкидані по різних районах, у них немає приміщень, де б вони могли працювати".

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Москаль повідомив, що найближчим часом чиновники планують зайнятися відновленням зруйнованої інфраструктури та житлових будинків. За його словами, вже завтра відбудеться нарада, на якій будуть розбиратися проблеми. Однак, як вони будуть вирішуватися в умовах браку фінансування - велике питання.

"Не можна виділяти щось окремо, зараз усі задачі - першочергові. Запитань багато, а найголовніше - як ми перезимуємо? - розповів Геннадій Москаль. - Зараз повсюдно напружена обстановка у всьому регіоні. Відновлення інфраструктури планується. Але за що? На жаль, зараз у нас взагалі немає фінансування".

Нагадаємо, вчора указом президента України Геннадій Москаль був призначений на посаду губернатора Луганської області. Москаль замінив звільнену нещодавно Ірину Веригину, яка виконувала обов'язки голови адміністрації з травня. Ця посада для Геннадія Москаля - не нова. У 2005 він вже очолював регіон.