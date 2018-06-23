Ярослав Сухий: Регіони втрачають рейтинг не через кульки, а тому, що не займаються президентськими виборами

Потривожена психіка Яценюка видає йому збочені сигнали... Ми протестуємо не проти НАТО, а проти таємних листів... Я вірю в систему європейської колективної безпеки... Я не союзник Ющенка, але в оцінках Тимошенко я з ним погоджуюсь... Народний депутат України, один зі спікерів фракції Партії регіонів Ярослав Сухий відповів на запитання УНІАН.

ПОТРИВОЖЕНА ПСИХІКА ЯЦЕНЮКА ВИДАЄ ЙОМУ ЗБОЧЕНІ СИГНАЛИ

Ярославе Михайловичу, чим Вам Арсеній Петрович так не догодив? Навіщо Вашій фракції міняти спікера? Який зиск від цього?

Ні, на сьогодні проти такої ініціативи виступають і лідер фракції, і частина депутатів, серед яких і я. Я підтримую Януковича в його думці, що Яценюк вичерпав далеко не всі свої можливості, щоб стати Головою Верховної Ради. Претензії ми йому висловлювали на засіданні фракції. І головна з них, що він несамостійний як політик. На нього часто тиснуть, він сам про це каже. На нього часто виходять із дорученнями від Секретаріату Президента. А головне: він не тримає слова. Ми домовилися, що він визнає: підписувати листи він не має права, бо ми за них не голосували. Закони 2003 року і постанови 2006 року щодо підтримки окремих форм співробітництва з НАТО до Яценюка не мають жодного відношення, бо він тоді не був Головою Верховної Ради. Він не міг підписувати те, що було 2003 року. Ці претензії й зумовили роздратування щодо нього. І слід зазначити, що воно є не тільки у фракції “Регіонів”. До нього (до Яценюка - ред.) мають претензії й інші фракції. І несподівано для Арсенія Петровича може статися, що він отримає необхідну для його відкликання кількість голосів.

Питання про кульки, під які ви так радісно блокуєте Верховну Раду. Їх можна назвати кульки “п’ять процентів”. Щонайменше стільки ПР загубила у своєму рейтингу, блокуючи роботу парламенту.

Це – неправда. Ми втрачаємо не через блокування. Кульки, прапори – це можливість електронним ЗМІ отримати картинку. Ми втрачаємо тому, що Партія регіонів не займається виборами. Виборами сьогодні займається одна політична сила – БЮТ. БЮТ роздає гроші, які не заробила, на заощадження (компенсацію знецінених внесків в Ощадбанку СРСР - ред.). Тимошенко займається роздачею рожевих слонів і піар-акціям. БЮТ працює на президентські вибори.

Яценюк каже, якби не НАТО, то приводом до блокування стали б інші ситуації: Луценко – Черновецький, Рудьковський, нога Шуфрича...

Це його потривожена психіка видає йому такі збочені сигнали. Що це за дурниці! Ми що, заважали його обирати? Я сидів і дивився, коли вони всі йшли і як пацани показували, як вони голосували. Ми могли тут же згорнути цю лавочку, бо половина членів лічильної комісія була представлена нами. Ми ж не заважали голосувати чужими картками, коли вони бюджет приймали. Бо Україна без бюджету не може нормально існувати. Авантюрний бюджет, але – працюйте. Ми їм не заважали, коли вони формували свою коаліцію – на здоров’я. Але ви подивіться відгуки Заходу. Держсекретар Франції Жан-П’єр Жуйє сказав: ми стурбовані поспішністю України...

І ви знаєте дві умови вступу до НАТО: підтримка суспільством і наявність консенсусу в еліті. 58 відсотків каже, що нічого не знає про НАТО, і приблизно стільки ж проти НАТО. А скажіть, УНІАН отримав гроші на проведення роз’яснювальної роботи щодо НАТО?

Ні...

Де ж ці гроші? Вони ж десь в Україні. Де мільйони доларів – гранти від НАТО, виділені на його популяризацію?

Я не зобов’язаний пропагувати НАТО. Але мені цікаво, де десятки мільйонів доларів, виділені на пропаганду.

Ми протестуємо не проти НАТО, а проти того, щоб Яценюк підписував таємні від народу листи. Ми проти авторитаризму та підкилимних зобов’язань. Ми кажемо: погодься, що ти не мав права підписувати цього листа, і ми працюємо далі...

Я ВІРЮ В СИСТЕМУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Пані Секретар Ради Нацбезбеки Раїса Богатирьова – член Вашої партії. РНБО – це той орган, який також формує стратегію національної безпеки. Чому б не скористатися такою нагодою?

Я не знаю такого члена нашої партії. Особисто я не знаю. Колись була така депутат.

Вона ж член Вашої партії!

На здоров’я. Це вона так думає. Бути чи не бути в НАТО – це вирішує не РНБО, залиште це право народу...

Ви не були у Приштині, зозулько? Поїдьте, подивіться, що мусульмани наробили з нашими православними монастирями та церквами і як наші православні діти під автоматами йдуть у школу.

У 2003 році Янукович підписав стратегію, за якою у 2004 році Україна мала приєднатися до ПДЧ, а у 2008 році вступити в НАТО. 2003-го та 2006 року Ваша фракція голосувала за Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та головнокомандуванням Об`єднаних Збройних Сил НАТО. “Регіони” одностайно голосували “за”...

Нема ніяких проблем – але за умови референдуму й нормального партнерства з Росією. Якщо ми вступаємо в НАТО, то Росія виділяє з бюджету кошти на гонку озброєнь на західних кордонах з Україною.

Я вірю в систему європейської колективної безпеки.

Ющенко поспішив... Усередині НАТО йдуть дискусії... Європейські держави давно вже “тяготяться” опікою старшого брата й хочуть зробити систему європейської колективної безпеки за участю Росії та України. Ми аж бігом туди вступимо, бо там наше місце і там пригодяться наші військові стандарти, літаки, танки.

Очевидно, це якийсь європарламентарій, перебравши віскі, Вам свою ідею виказав, а Ви повірили... Я не можу повірити, що цивілізована країна Європи готова поміняти Америку на Росію.

Не під віскі, це мені дружина в ліжку сказала. Вона ж у мене європарламентарій... (Жартує. – Авт.)

На такому дискусійному майданчику можна переконати в чому завгодно...

Я НЕ СОЮЗНИК ЮЩЕНКА, АЛЕ В ОЦІНКАХ ТИМОШЕНКО Я З НИМ ПОГОДЖУЮСЬ

Наступне запитання. Зараз кілька людей пішли з “Нашої України”, що знову збурило ідею щодо переформатування коаліції. Вважається, що в орбіті Балоги є й окремі “регіонали”...

До Балоги ані я, ані наші депутати не мають жодного стосунку. Якщо хтось запланував провокацію – розвалити коаліцію, – то цього не буде. Це їхні розборки. Я не союзник Ющенка, я за нього не голосував, вважаю, що він головний дестабілізуючий фактор в Україні. Але погоджуюся з ним, коли він каже, що Тимошенко знову взялася за демагогію, за популізм. У розумних людей точки зору можуть збігатися, але жодних контактів з Балогою ми не маємо.

Як Ви прокоментуєте ситуацію з Миколою Рудьковським?

Для мене очевидно, що це політична розправа. Літаками за рахунок бюджетних коштів багато людей користувалося тоді й користується зараз. І члени сім’ї Президента, і члени його команди.

Не так давно була прес-конференція сім’ї покійного Євгена Кушнарьова. Вони не вірять у трагічний випадок у справі його загибелі, і, судячи з їхніх висловлювань, не виключають, що вбивство вчинив хтось з соратників Євгена Петровича...

Багато депутатів нашої фракції – мисливці. Мисливці з багаторічним досвідом кажуть, що це повна дурниця – рикошет від дерева з убійною силою... Сім’я може підозрювати. Але ми ніколи не довідаємося, хто вбив Кірпу, Кравченка, Кушнарьова... Бо за цим стоять спецслужби...

Але сім’я не виключає, що причетні соратники...

Соратники чи паскудники... Які ж вони соратники? Сволочі вони тоді.

Чи вірите у можливість дострокових парламентських виборів?

Ні. Дострокові вибори для політтехнологій, це дурниці... Ми проти, бо дострокові вибори – це збурення суспільства. Ми представляємо базові галузі країни, які потребують інвестиції, тож не зацікавлені в бунтах. Хто вкладатиме гроші в нестабільну державу?

Але ми виборів не боїмося. І запам’ятайте, наш електорат – це наш електорат. Ніхто на нашому полі голосів не здобуде. Люди з розумінням ставляться до виплат Ощадбанку, беруть їх. Але мені відомо, що цих грошей на всіх не вистачить.

Однак Тимошенко придумає щось, скаже, що їй Ющенко не дав чи що Рада заблокована. Нічого в неї, звичайно, серйозного не вийде, але Президентом вона може стати запросто – трішки демагогії, трошки популізму.

Трішки вашого блокування...

Так. І вона – Президент.

Страшно Вам?

Після того, як я маму поховав, мені вже нічого не страшно.

Лана Самохвалова