За добу силовики знищили близько 40 бойовиків, дві гармати та "Град"

11:09, 21 вересня 2014
Політика
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У відповідь на обстріли з боку бойовиків українські військові здійснюють вогневі ураження по противнику. 

REUTERS

Про це йдеться на Facebook-сторінці прес-центру АТО.

Зокрема, як повідомляється, протягом доби військові знищили близько 40 бойовиків, одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" та дві гармати.

Окрім того, сили АТО здійснюють ізоляцію кризових районів шляхом несення служби на блокпостах, опорних та спостережних пунктах, зокрема й у районі Маріуполя

Читайте також2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТО"Наші військові неухильно дотримуються режиму тимчасового припинення вогню та приступили до реалізації мінських угод задля встановлення миру на Донбасі", – підкреслили у прес-центрі АТО.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО тривають активні бої, незважаючи на перемир’я. Зокрема, за добу бойовики обстріляли позиції українських військових біля 24 населених пунктів та донецького аеропорту.

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