У ВР Регіони, СПУ та КПУ створюють нову коаліцію ”За Україну”

У Верховній Раді України розпочались збори Партії регіонів, соціалістів і комуністів щодо створення нової парламентської коаліції.

Як повідомив представник фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, на зборах розглядатиметься питання створення коаліції і не виключається, що буде підписано сьогодні протокол про наміри створити таку коаліцію.

Відповідаючи на запитання журналістів Є.КУШНАРЬОВ пожартував, що нова коаліція носитиме назву «За Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, на зборах присутній також депутат від «Нашої України» Олександр ВОЛКОВ.