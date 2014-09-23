ООН: нові антитерористичні закони України не відповідають міжнародним нормам

Про це Раді з прав людини розповів помічник генерального секретаря з прав людини Іван Шимонович, повідомляє ZN.UA з посиланням на центр новин ООН.

Читайте такожВерховна Рада внесла зміни до закону щодо боротьби з тероризмомІван Шимонович зазначає, що значне розширення повноважень прокурора, а також збільшення терміну попереднього затримання до 30 днів з 60 годин не відповідає міжнародному праву. "Це йде врозріз із міжнародними стандартами у сфері міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Іван Шимоновичтакож додав, що припинення протистояння на сході України є необхідною умовою поліпшення ситуації з правами людини.

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент Петро Порошенко підписав закони, що надають більше свободи учасникам АТО.