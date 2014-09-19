ООН налічила 200 тисяч біженців з Донбасу

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, передає радіо ООН.

"На сьогодні ми зареєстрували 250 тисяч вимушених переселенців всередині країни і близько 200 тисяч біженців. Реальне число, безсумнівно, вище, і головна турбота сьогодні – це майбутня зима", – розповів Шимонович.

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За його даними, близько 20% переміщених осіб живуть у центрах тимчасового проживання, більшість із яких – без опалення.

"А знаючи українську зиму, навряд чи можна припустити, що люди зможуть її пережити в неопалюваних приміщеннях", – зазначив помічник генсека.