Особливий статус поза НАТО Україна може отримати в листопаді - МЗС

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прес-секретар МЗС Євген Перебийніс.

"Зараз у США передвиборний період, тож найближчим часом засідань Сенату, на яких могло б бути прийнято таке рішення (статус особливого партнера поза НАТО. - Ред.), не очікується. Найближче - в листопаді. Ми розраховуємо, що в листопаді Сенат зможе прийняти таку резолюцію в цілому", - зазначив він.

"Під час перебування президента у Вашингтоні, комітет у закордонних справах Сенату схвалив надзвичайно важливу резолюцію, яка ще повинна бути проголосована всім сенатом, де йдеться про цілу низку заходів - як про додаткові санкції проти Росії, так і про надання Україні статусу особливого партнера поза НАТО. це питання остаточно не знято з порядку денного. Тому, що комітет Сенату таке рішення прийняв", - заявив Перебийніс і додав, що очікується, що в найближчі місяці це рішення буде прийнято всім сенатом.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна вже володіє особливим статусом поза військовим блоком НАТО на рівні співпраці зі Сполученими Штатами. Порошенко повідомив, що Обама у відповідь на прохання про надання особливого статусу, повідомив: "Моя відповідь, знову ж таки, буде дуже проста. Відповідь президента Обами була "ні".

За словами глави держави, Обама сказав "ні" тому, що в України вже є особливий статус на рівні співробітництва між США і Україною. Рівень безпеки і оборони співробітництва набагато вищий, ніж просто статус великого союзника, який не входить до НАТО, наприклад, Аргентини.